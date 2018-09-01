Uzun süredir bunun için çalışıyorlardı

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Dünya 'kangal'ı kabul etti

Dünyada çeşitli isimler ile anılan kangal köpekleri, FCI tarafından 'kangal' ismi altında özel bir ırk olarak kabul edildi.

01.09.2018 - 11:51 | Güncelleme: İHA

Türkiye’de Sivas kangalı olarak adlandırılan, yurt dışında ise başta çoban köpeği olmak üzere birçok farklı isimle anılan kangal köpekleri, uluslararası köpek bilimi federasyonu Federation Cynologique İnternationale (FCI) tarafından özel bir ırk olarak kabul edilip 'kangal' ismi ile tanımlandı.

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KİF) üyesi, sertifikalı kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Sivas’ta uzun süren çalışmalar sonunda 20 gün önce FCI tarafından Kangal köpeklerinin ırk tanımlamasının yapılarak, özel bir ırk olarak kabul edildiği ve kangal ismi ile tanımlandığını belirterek, "Kangal ırkı köpekler dünyadaki ırklar arasında kangal ismi ile kabul edilmemekteydi. Katıldığımız yarışmalar, yaptığımız başvurular ve verdiğimiz mücadeleler neticesinde 20 gün önce bu ırk dünya köpekleri arasında kangal ismi ile yerini aldı. Federation Cynologique Internationale (FCI) üyesi olan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KİF) tarafından kangallar ayrı bir ırk olarak kabul edildi. Bu çalışmalar esnasında kangal köpeklerimiz ile yurt içinde bir çok bölgede ve yurt dışında yarışmalara katıldık. Irk kabul edilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Alman kurdu, rodriven, doberman gibi köpekler arasında kangalın da yer alması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Bu milli değerimiz de artık bu dünya ırkları arasında yer almış oldu. Bu bizim için onur ve gurur vericidir" dedi.

 

 

 

 

 

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