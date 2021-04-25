Dünya karantinada: O ülkede 50 bin kişilik konser!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser! - Haberler
ABONE OL

Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkeler yeni önlemler alırken, Yeni Zelanda’da 50 bin kişinin bir arada olduğu bir konser düzenlendi.

SON DAKİKA: Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser! - Haberler
Dünya karantinada: O ülkede 50 bin kişilik konser!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı ülkeler yeni tedbirler aldığını duyururken bazı ülkelerde de hayat normale dönüyor.

Yeni Zelanda salgın ile mücadelede sıkı tedbirler almış, sınırlarını kapatmış ve artık normalleşme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Hayatın normal döndüğü ülkede maskelerin çıktığı, sosyal mesafenin olmadığı 50 bin kişilik bir konser düzenlendi.

Ülkenin en büyük stadyumu olan Eden Park’ta Six60 isimli müzik grubunun konseri düzenlendi.

Konsere katılan bir kişi, "İnsan olarak birlikte olmak, birlikte şarkı söylemek bizim için çok önemli. Bu bize bir şeyin parçası hissi olduğumu veriyor" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, virüsün kontrol altına alındığı belirterek, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki uçuşlarda 19 Nisan'dan itibaren karantina şartının kaldırıldığını açıklamıştı.

Yeni Zelanda'da son 24 saatte sadece 1 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede salgının başından bu yana virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 601 vaka kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın
DÜNYABağdat’ta hastanede yangın: Çok sayıda ölü var!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Biden'ın açıklamasına yanıt verdi
DÜNYASözcü Kalın, Biden'ın açıklamasına yanıt verdi
SON DAKİKA! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
DÜNYAABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Japonya'nın güneybatısındaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu
DÜNYAJaponya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Bahçeli'den Biden'a tepki
DÜNYABahçeli'den Biden'a tepki
ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları hakkında ne dedi?
DÜNYAABD Başkanı 1915 olayları hakkında ne dedi?
Joe Biden'den son dakika açıklama! ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi
DÜNYAABD Başkanı 1915 Olayları için 'soykırım' ifadesini ...
Bolsonaro'dan İklim Zirvesi'ne ters hareket
DÜNYABrezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İklim ...
Ukrayna’da Rus bayrağı krizi - Haberler
DÜNYAUkrayna’da Rus bayrağı krizi