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Dünya Kediler Günü bugün kutlanıyor. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Dünya Kediler Günü, kullanıcılar kedileri ile beraber özçekim paylaşıyorlar. İşte Dünya Kediler Günü hakkında ayrıntılar...
DÜNYA KEDİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Uluslararası Kediler Günü, isminden de anlaşıldığı gibi dünya çapında kutlanmaktadır. Kediseverleri bir araya getiren tek gün 8 Ağustos değil, 17 Şubat'ta Dünya Kedi Günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta, Polonya'da ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.
"Kedi Pansiyonu" kuruldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hayvansever "Kedi Pansiyonu" kurdu.Hayvansever Aytaç Orak, Saray Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir binanın üst katında 24 metrekarelik alanda "Kedi Pansiyonu" oluşturdu.Kedilerin bakım, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılandığı bölümlerin bulunduğu pansiyona, hayvanseverler ilgi gösterdi.Orak, yaptığı açıklamada, Bitlis ve Tatvan'da böyle bir yer olmadığını, bu nedenle pansiyonu kurduğunu söyledi.Güzel bir yer açtıklarını belirten Orak, "İnsanlar günübirlik, haftalık veya aylık olarak kedilerini gönül rahatlığıyla teslim edebiliyor. Buraya getirilen kedilerin bakım ve barınmalarını üstleniyoruz, hayvanları sağlıklı şekilde tekrar sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.İzmir'den ziyaret için ilçeye gelen öğretmen Figen Çatal ise şöyle konuştu:"Gelmeden önce buralarda kedi pansiyonu olup olmadığını araştırdım ve burayı bulduk. Pansiyonda kedilerin hepsi için alanlar var. Kumları ve mama kapları çok temiz. Kendi evimdeki rahatlığı ve sıcaklığı burada da bulduğum için kedimi bırakıp, arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. Burada çok rahat edeceğini düşünüyorum. Birkaç gün sonra kedimi alıp evime dönmeyi planlıyorum."Hayvansever Salim Demirkol da il dışına çıkacağı için kedisini bir hafta pansiyona bırakacağını kaydetti.
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