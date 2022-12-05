2022 Dünya Kupası'nda heyecan son 16 maçları ile devam ediyor. Dünya Kupası'nda adım adım finale doğru gidilirken, çeyrek finale yükselen takımlar futbolseverlerin gündeminden düşmüyor. Peki, "Peki Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçları hakkında tüm merak edilenler...