        Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ederken, A Milli Futbol Takımı kritik Gürcistan karşılaşmasına hazırlanıyor. E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakalayan milliler, şimdi gözünü İstanbul'daki rövanşa çevirdi. Kendi sahasında da galip gelerek puan farkını açmak isteyen Türkiye, taraftarının da desteğiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Merakla beklenen bu zorlu karşılaşmanın tarihi ve başlama saati açıklandı. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Giriş: 12.10.2025 - 11:31 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:35
        A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü sınavında Gürcistan’la karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı’nda oynanacak bu kritik mücadele öncesi, maçın tarihi ve saati futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Taraftarlar, millilerin bu önemli karşılaşmasına dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmayla ilgili merak edilen ayrıntılar...

        TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak.

        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

        Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

