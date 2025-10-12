Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ederken, A Milli Futbol Takımı kritik Gürcistan karşılaşmasına hazırlanıyor. E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakalayan milliler, şimdi gözünü İstanbul'daki rövanşa çevirdi. Kendi sahasında da galip gelerek puan farkını açmak isteyen Türkiye, taraftarının da desteğiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Merakla beklenen bu zorlu karşılaşmanın tarihi ve başlama saati açıklandı. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.