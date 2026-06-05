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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda 'seremoni' kuralı değişti!

        Dünya Kupası'nda 'seremoni' kuralı değişti!

        FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nda 'seremoni' kuralı değişti!

        FIFA'dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar çalınmadan önce düzenlenecek seremonide, maçın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceği kaydedildi.

        Seremonilerde ülkelerin büyük bayraklarının yer alacağı ve futbolcuların sahaya özel bir kemerin altından geçerek çıkacağı belirtildi.

        FIFA, yeni sahaya çıkış seremonisinin arkasındaki temel fikrin, stat içindeki taraftarların etkinlikleri 360 derecelik bir açıyla görebilmesini sağlamak olduğuna dikkati çekti.

        Turnuva ilerledikçe maç öncesi seremonisine renkli dumanlar ve havai fişek gösterileri dahil edilecek.

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