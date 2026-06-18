Dünya Kupası'nın en genç efsanesi... 17 yaşında hem hat-trick hem final golü

Bu rekorların sahibi 17 yaşında bir gençti. Pelé, 1958 Dünya Kupası için İsveç'e geldiğinde adı dünya futbolunda yeni yeni dolaşıyordu. Turnuva bitmeden, üstelik sadece beş gün içinde, iki ayrı tarih yazdı. Biri yarı finalde, biri finalde. 2026 Dünya Kupası bu yaz başlıyor; aradan geçen 68 yılda o iki rekoru kıran bir oyuncu çıkmadı.

YARI FİNALDE 23 DAKİKAYA SIĞAN ÜÇ GOL

24 Haziran 1958, Solna'daki Rasunda Stadyumu. Brezilya'nın karşısında Fransa vardı ve maç uzun süre sıkışık geçti. İlk yarı bittiğinde Pelé henüz golsüzdü, Fransa da bir ara öne geçmişti. Karşılaşmanın sonunu belirleyecek isim ilk 45 dakikada sahanın gölgesinde kalmıştı.

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İkinci yarı her şeyi değiştirdi. 52. dakikada Pelé ilk golünü buldu, 64. dakikada ikincisini ekledi, 75. dakikada da hat-trick'ini tamamladı. Yirmi üç dakikaya sığan üç gol, Brezilya'yı 5-2'lik bir galibiyetle finale taşıdı. İlk yarıyı golsüz kapatan, hatta bir ara geriye düşen takım, devre arasından sonra bir tek oyuncunun seri vuruşlarıyla maçı çevirmişti. O gün Pelé 17 yıl 244 günlüktü.

Guinness'in tescillediği rakam tam da burada anlam kazanıyor. Dünya Kupası'nda bir yarı finalde hat-trick yapan en genç oyuncu o gün belirlendi ve liste o günden beri değişmedi. Listede ondan sonraki en yakın isim, 1934'te Almanya formasıyla sahaya çıkan Edmund Conen. Conen o hat-trick'i 19 yaşında, üstelik Pelé'den yaklaşık iki yıl büyükken yapmıştı. Arada koca bir gençlik farkı duruyor.

FİNAL GOLÜ DAHA DA KONUŞULDU

Beş gün sonra, 29 Haziran'da Brezilya ev sahibi İsveç'in karşısına çıktı. Final yine 5-2 bitti, Pelé bu kez iki gol attı ama biri ötekilerin önüne geçti. Topu sırtı kaleye dönükken göğsünde kontrol etti, üzerine gelen savunmacının üstünden aşırttı ve top yere düşmeden voleyle ağlara gönderdi. Maçın en çok konuşulan anı oydu. O gün 17 yıl 249 günlüktü; Dünya Kupası finalinde gol atan en genç oyuncu unvanını da böyle aldı.

İki an arasında yalnızca beş gün vardı. 244'üncü günden 249'uncu güne, bir hafta dolmadan, dünyanın en genç golcüsü iki ayrı rekoru cebine koymuştu. Bu, aynı zamanda futbol dünyasının onu ilk kez bu çapta tanıdığı turnuvaydı; İsveç'e geldiğinde kendi ülkesi dışında pek bilinmeyen bir genç, üç hafta sonra şampiyon olarak ve elinde iki rekorla döndü.

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MBAPPÉ BİLE O YAŞA YETİŞEMEDİ

2026'YA GİRERKEN LİSTE HALA PELÉ'NİN

Bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da yeni bir turnuva başlıyor. Sahaya 18-19 yaşında yıldız adayları çıkacak, belki biri finale kadar gidip gol de atacak. Ama o golü bile atsa, Pelé'nin 17 yaşında beş güne sığdırdığı iki rekorun yanından geçmesi gerekecek. Bir oyuncunun hem yarı finalde en genç hat-trick'i hem finalde en genç golü aynı turnuvada yapması, 1958'den bu yana bir daha yaşanmadı.