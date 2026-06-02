Dünya Kupası’nda Milli Takım’a destek

Arçelik, tüm Türkiye’yi 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına ortak olmaya çağırıyor. Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru Arçelik, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan A Milli Futbol Takımı için hazırladığı yeni imaj filmi ve seçili televizyon alımlarında özel hediyeler sunduğu tüketici kampanyasıyla 85 milyonun heyecanını ekranlardan evlere uzanan bir deneyime dönüştürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, “Bu topraklardan doğan ve bayrağını dünyada dalgalandıran bir şirket olarak 71 yıldır teknolojiye, sanata ve spora yatırım yapıyoruz. Arçelik markamızla 2017 yılından bu yana Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru olarak Milli Takım’ımızın yanında yer alıyoruz. A Milli Futbol Takımı’mızın 24 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası heyecanına hazırlanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nda Milli Takım’ımızın yeniden sahaya çıkacak olması milyonlarca insanımızı aynı heyecan etrafında buluştururken, biz de yeni imaj filmimiz ve özel tüketici kampanyamızla taraftarlarımızın coşkusunu hem ekranlarda hem evlerde yaşatmayı amaçlıyoruz. Arçelik markamızın Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mağazaları ve online satış kanallarıyla bu büyük futbol bayramına tam kadro ortak oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de Milli Takımımızın yanında olmaya ve bu ortak heyecana katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MİLLİ COŞKU EKRANDAN EVLERE TAŞINIYOR

Arçelik’in yeni imaj filmi, FIFA Dünya Kupası heyecanını enerjik ve samimi bir anlatımla ekranlara taşıyor. Barış Manço’nun nesilleri birleştiren "Bugün Bayram" şarkısının coşkulu bir uyarlamasının eşlik ettiği film, Türkiye’nin Dünya Kupası vizesini aldığı Kosova maçının son dakikalarıyla açılıyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise Arçelik ürünlerinin eşlik ettiği neşeli bir “futbol bayramı” hazırlığı başlıyor. Bir çocuğun babasına sorduğu "Bu ne bayramı?" sorusu üzerine kurulu duygusal sekansıyla 24 yıllık özlemi ve milli gururu ekranlara taşıyan film, futbol bayramının tüm ülkeye yayılan coşkulu kutlama anlarıyla doruk noktasına ulaşıyor. Dünya Kupası heyecanını evlerde, sokaklarda ve günlük yaşamın doğal anlarında yansıtan film, futbolun birleştirici gücünü tüm Türkiye ile paylaşıyor.

FIFA DÜNYA KUPASI’NA ÖZEL KAMPANYA

Arçelik, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına özel hazırladığı tüketici kampanyası kapsamında ise 1-15 Haziran tarihleri arasında seçili televizyon alımlarında tüketicilere özel hediyeler sunuyor. Turnuva maçlarının sabahın ve akşamın erken saatlerinde oynanacak olmasından yola çıkan Arçelik, üstün ses ve görüntü kalitesini en iyi kahve deneyimiyle buluşturuyor. Kampanya kapsamında, tüketicilere seçili 55 inç televizyon alımında K 3300 Mini Telve Türk Kahve Makinesi, 65 inç ve üzeri televizyon alımında ise Imperium Barista EM 6450 Yarı Otomatik Kapsüllü Espresso Makinesi hediye ediliyor. Tüketiciler ayrıca fiyat farkı ödeyerek farklı küçük ev aletleri veya 32 inç televizyon seçeneklerinden de yararlanabiliyor.