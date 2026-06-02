Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.982,47 %2,03
        DOLAR 45,9289 %0,06
        EURO 53,5529 %0,27
        GRAM ALTIN 6.688,91 %1,05
        FAİZ 43,40 %-0,80
        GÜMÜŞ GRAM 112,89 %2,15
        BITCOIN 69.439,00 %-2,68
        GBP/TRY 61,9252 %0,21
        EUR/USD 1,1650 %0,16
        BRENT 93,84 %-1,20
        ÇEYREK ALTIN 10.936,37 %1,05
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Dünya Kupası’nda Milli Takım’a destek

        Dünya Kupası’nda Milli Takım’a destek

        Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru Arçelik, 24 yıl aradan sonra yeniden FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için tüm Türkiye'yi tam kadro bir "futbol bayramına" davet ediyor. Barış Manço'nun nesilleri birleştiren "Bugün Bayram" şarkısının uyarlamasının eşlik ettiği yeni imaj filmiyle taraftarların Milli Takım coşkusuna ortak olan Arçelik, Dünya Kupası heyecanını evlere taşıyan özel tüketici kampanyasıyla da bu kutlamayı milyonlarla buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kupası'nda Milli Takım'a destek

        Arçelik, tüm Türkiye’yi 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına ortak olmaya çağırıyor. Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru Arçelik, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan A Milli Futbol Takımı için hazırladığı yeni imaj filmi ve seçili televizyon alımlarında özel hediyeler sunduğu tüketici kampanyasıyla 85 milyonun heyecanını ekranlardan evlere uzanan bir deneyime dönüştürüyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, “Bu topraklardan doğan ve bayrağını dünyada dalgalandıran bir şirket olarak 71 yıldır teknolojiye, sanata ve spora yatırım yapıyoruz. Arçelik markamızla 2017 yılından bu yana Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru olarak Milli Takım’ımızın yanında yer alıyoruz. A Milli Futbol Takımı’mızın 24 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası heyecanına hazırlanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nda Milli Takım’ımızın yeniden sahaya çıkacak olması milyonlarca insanımızı aynı heyecan etrafında buluştururken, biz de yeni imaj filmimiz ve özel tüketici kampanyamızla taraftarlarımızın coşkusunu hem ekranlarda hem evlerde yaşatmayı amaçlıyoruz. Arçelik markamızın Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mağazaları ve online satış kanallarıyla bu büyük futbol bayramına tam kadro ortak oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de Milli Takımımızın yanında olmaya ve bu ortak heyecana katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        MİLLİ COŞKU EKRANDAN EVLERE TAŞINIYOR

        Arçelik’in yeni imaj filmi, FIFA Dünya Kupası heyecanını enerjik ve samimi bir anlatımla ekranlara taşıyor. Barış Manço’nun nesilleri birleştiren "Bugün Bayram" şarkısının coşkulu bir uyarlamasının eşlik ettiği film, Türkiye’nin Dünya Kupası vizesini aldığı Kosova maçının son dakikalarıyla açılıyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise Arçelik ürünlerinin eşlik ettiği neşeli bir “futbol bayramı” hazırlığı başlıyor. Bir çocuğun babasına sorduğu "Bu ne bayramı?" sorusu üzerine kurulu duygusal sekansıyla 24 yıllık özlemi ve milli gururu ekranlara taşıyan film, futbol bayramının tüm ülkeye yayılan coşkulu kutlama anlarıyla doruk noktasına ulaşıyor. Dünya Kupası heyecanını evlerde, sokaklarda ve günlük yaşamın doğal anlarında yansıtan film, futbolun birleştirici gücünü tüm Türkiye ile paylaşıyor.

        FIFA DÜNYA KUPASI’NA ÖZEL KAMPANYA

        Arçelik, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına özel hazırladığı tüketici kampanyası kapsamında ise 1-15 Haziran tarihleri arasında seçili televizyon alımlarında tüketicilere özel hediyeler sunuyor. Turnuva maçlarının sabahın ve akşamın erken saatlerinde oynanacak olmasından yola çıkan Arçelik, üstün ses ve görüntü kalitesini en iyi kahve deneyimiyle buluşturuyor. Kampanya kapsamında, tüketicilere seçili 55 inç televizyon alımında K 3300 Mini Telve Türk Kahve Makinesi, 65 inç ve üzeri televizyon alımında ise Imperium Barista EM 6450 Yarı Otomatik Kapsüllü Espresso Makinesi hediye ediliyor. Tüketiciler ayrıca fiyat farkı ödeyerek farklı küçük ev aletleri veya 32 inç televizyon seçeneklerinden de yararlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 1 Haziran 2026 (ABD Ve İran'ın Anlaşma Olasılığından İsrail Rahatsız Mı?)

        ABD ve İran anlaşmaya ne kadar yakın? İran uzlaşıdan yana dğil mi? ABD ve İran'ın anlaşma olasılığından İsrail rahatsız mı? İsrail neden yeni saldırı emri verdi? Lübnan'da ne yapmaya çalışıyor, bir uzlaşı istemiyor mu? İsrail'in amacı ne? ABD ve İran'ın teması sürerken neden Lübnan'a saldırıyor? HT ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde