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        Dünya Motokros Şampiyonası ile NG Afyon MotoFest'in lansmanı yapıldı

        Dünya motokrosunun en önemli yarışı olan MXGP, altıncı yılında 7'nci kez Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dünya klasmanında en istikrarlı yarışı olan MXGP TÜRKİYE, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 7-8 Eylül'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:19
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        NG Afyon MotoFest'in lansmanı yapıldı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, NG Afyon'daki organizasyonun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Afyonkarahisar'ın 7-8 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'na 7'nci kez ev sahipliği yapacağını söyledi.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Dünya Erkekler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonasının (EMX250) aynı anda binlerce sporseverlerle buluşacağının aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "25'ten fazla takım, 150'den fazla yarışçı ve binlerce seyircisiyle bu yılki NG Afyon MotoFest, ülkemizin 2024'teki en büyük spor ve gençlik etkinliği olmaya aday. Dünya Motokros Şampiyonası, sahip olduğu dünyaca ün ve takipçileri dolayısıyla şehrimiz için büyük bir turizm potansiyeli taşıyor. Bu şampiyonayı gerek buraya gelerek seyredenler ve gerekse ekranlardan takip edenler şehrimizi yakından tanıyor. Şehrimiz, 2024 Dünya Motokros Şampiyonası için hazır."

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        Dünya Motokros Şampiyonasıyla ülkenin ve kentin spor turizmi alanında uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı ve Türkiye'deki spor turizmini çeşitlendirilmeyi amaçladıklarını aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Dünyanın daha fazla ülkesinden daha fazla sporcu ve izleyiciyi şehrimize çekmek için daha çok çalışarak daha iyi organizasyonlara imza atacağız. 2023 yılında organizasyonu 400 bini aşkın kişi yerinde izledi. Eminim ki bu yıl çok daha fazla misafiri şehrimizde ağırlayacağız. Dünya Motokros Şampiyonası adeta Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan penceresi. Medyada görünürlüğü çok yüksek bir şampiyona olması nedeniyle 7-8 Eylül'de tüm dünyanın gözü Afyonkarahisar’da olacak. TÜRKSAT ile yaptığımız anlaşma sayesinde şampiyona, 6 kıtada, 180 ülkede 3.5 milyar kişiye canlı ulaştırılıyor. Yarıştan sonraki haftada da en az 4'er kez özetler yayınlanıyor."dedi.

        Belediye Başkanı Burcu Köksal da MXGP Of Türkiye'nin Afyonkarahisar'ın uluslararası bir marka haline gelmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

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        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de Dünya Motokros Şampiyonasının Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasıyla organizasyonun daha ileriye taşındığını ifade etti.

        MotoFest'in sponsoru olan NG Otel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de bulundukları lokasyonu ön plana çıkarma, kültürel, sportif etkinliklerle destekleyerek şehrin kalkınmasına katkı sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu kaydetti.

        Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak da konuşma yaptı.

        Beş gün sürecek NG Afyon MotoFest'te sanatçılar Sena Şener, Ceylan Ertem, Şevval Sam, Nova Norda, Madrigal, Sefo ve Sıla, konser verecek.

        Tanıtım toplantısına, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünivesitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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