Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, diğerleriyle iletişim kurmayı zorlaştıran ve engelleyen, karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak tarif edilir. Her sene 2 Nisan'da Otizm Farkındalık Günü olarak otizmli bireylerin yaşadığı sorunlar dile getirilir. Biz de bu anlamlı güne özel farkındalık yaratmak için otizm günü mesajlarını hazırladık. İşte Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları 2021...

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI 2021

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.