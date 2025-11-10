Milli tekvandocu Emine Göğebakan: Hedeflerim daha da büyüdü

Milli tekvandocu Emine Göğebakan, katıldığı ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazanmasının ardından yaşadığı hislerin yeni başarılar için kendisini kamçıladığını söyledi.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kilo kategorisinde podyumun zirvesine çıkan Emine Göğebakan, "Bundan önce büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonasına katılmıştım. Orada 2'nci olmuştum. Tabii dünya şampiyonasının atmosferi çok farklıydı. Dünya şampiyonalarında yıldızlarda 3'üncü, gençlerde 2'nci olmuştum. Ama büyükler çok daha farklıydı. Heyecanımı bastırdım, sadece maçıma odaklandım. Bunu yaşadığım için mutluyum." diye konuştu.

REKLAM

24 yaşındaki milli tekvandocu, dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcu olmanın nasıl hissettirdiğinin sorulması üzerine "O atmosfer, o madalya, o kürsüye çıkmak... Diğer kategorilerde çıksam bile büyüklerde çıkmak çok ayrı bir duyguymuş. İstiklal Marşı'nı okutmak, akşam odaya geldiğimde o madalyayla uyumak ve internete baktığımda herkesin beni tebrik etmesi... Hiç beklemediğim bir sonuçla karşılaştım. Herkesten çok olumlu tepki aldım, herkes çok mutluydu. Bu beni daha da motive etti. Daha da antrenmanlara asılmamı, başarıya açık olmamı sağladı." dedi.