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Aşı olmazsa dünya koronavirüsten kurtulamayacak

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 buçuk milyona yaklaşırken, konunun vahametini gözler önüne sermek için açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, salgının bitmekten çok uzakta olduğunu ve salgında başa dönebileceğimizi açıkladı. Peki, aşıda patent verilse bu sorunlar kalkacak mı? EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan, aşı eşitsizliğinin ortadan kalkması için patentin kaldırılması gerektiğine vurgu yaparak, patent kalktığında da aşının sadece yetkin yerlerde üretilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Şencan, aksi takdirde kalitesiz aşılar nedeniyle dünyada aşıya güvenin sarsılabileceğini ve uzun dönemde aşı komplikasyonlarının daha yüksek bir maliyet getirebileceğini söyledi

KURTULAMAYIZ! Son dakika: Korkutan koronavirüs açıklaması!...
Uzmanlar şartı açıkladı! Yoksa dünya virüsten kurtulamayacak
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 buçuk milyona yaklaşırken, Covid-19'dan kurtulmanın tek yolu ise aşılar... Uzmanlara göre, salgını bitirmek için sadece belli başlı ülkelerin değil, risk altındaki herkesin aşılanması gerekiyor; ancak dünyada adil bir aşı dağıtımı söz konusu değil.

Konunun vahametini gözler önüne sermek için açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, salgının bitmekten çok uzakta olduğunu ve salgında başa dönebileceğimizi açıkladı. Peki, aşıda patent engeli kalkarsa bu sorunlar çözülecek mi?

KALİTESİZ AŞILAR DAHA YÜKSEK MALİYETLERE NEDEN OLABİLİR

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından düzenlenen 9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu'nun basın toplantısında konuşan EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan, aşı eşitsizliğinin ortadan kalkması için patentin kaldırılması gerektiğini söyledi. Şencan, patent kalksa da aşının sadece yetkin yerlerde üretilmesi gerekliliğinin altını çizerek, aksi takdirde kalitesiz aşılar nedeniyle dünyada aşıya güvenin sarsılabileceğini ve uzun dönemde aşı komplikasyonlarının daha yüksek bir maliyet getirebileceğini söyledi.

"PATENT ŞARTLARININ GEVŞETİLMESİNE İHTİYAÇ VAR"

Prof. Dr. Şencan, "Patentin tamamen kalkması değil, bellli bir süre için kalkması söz konusu olmalı" diyerek, patent kaldırıldığında da dünyadaki her potansiyel üreticinin aşıyı üretmek yerine bunu gerçekten yapabilecek üreticilerin aşıyı üretmesi gerektiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Şencan, "Aşı üretmek de özel bir teknoloji ve deneyim ister. Aksi takdirde kalitesiz üretimlerden kaynaklanabilecek komplikasyonlar bütün dünyada aşıya olan güveni uzun dönemde sarsar. Ancak salgını durdurmak için patent şartlarının gevşetilmesine ihtiyaç var. Bu sınırlı bir süre olmalı, gerçekten aşıyı üretebilecek yerlere üretim izni verilmeli ve üretim belli bir denetim içinde olmalı. Ayrıca dünyada bilimin yürümesi için bunun bir maliyeti var, o maliyetin belli bir şekilde karşılanması lazım. (Kalitesiz aşı) uzun dönemde çok daha yüksek bir maliyet olarak aşı komplikasyonlarıyla bize dönebilir" dedi.

"DÜNYA NÜFUSUNUN BELLİ BİR ORANI AŞILANMADAN COVID'DEN KURTULMAMIZ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

EKMUD üyesi Doç. Dr. Yasemin Çağ, "Patentin kalkması, aşıların daha kamusallaştırılması, aşıya ulaşımı artırmak açısından bir çözüm olabilir" dedi.

Çağ, "Aşıya şu an fakir ülkeler ulaşamıyor. Afrika ülkelerinin bir çoğu ve bunun dışında başka fakir ülkelerde aşıya ulaşım mümkün değil. Aşıya tam olarak herkes ulaşmadan ve dünya nüfusunun belli bir oranı aşılanmadan Covid'den kurtulmamız mümkün görünmüyor. Aşı eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına, patentin kalkması faydalı olacaktır" diye konuştu.

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