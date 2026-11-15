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        Haberler Dünya 4 ülkeden İsrail'e çağrı

        4 ülkeden İsrail'e çağrı

        Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere, kış koşullarının Gazze'deki insani krizi ağırlaştırdığına dikkati çekerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        4 ülkeden İsrail'e çağrı

        Batılı 4 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin yaptıkları ortak yazılı açıklamada, kış koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla sahadaki insani durumun son derece ağırlaştığını bildirdi.

        Son dönemde yaşanan sellerin halkın çektiği acıları daha da artırdığına işaret edilen açıklamada, bunun kış mevsiminin yalnızca ilk fırtınası olduğuna dikkat çekildi.

        "Sınır geçişleri açılmalı ve çadırların Gazze'ye girişine izin verilmeli"

        Açıklamada, Gazze'deki insanların acilen barınma imkanlarına ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilerek, 150 bin çadır ve diğer hayati öneme sahip yardım malzemelerinin sınırda bekletildiği ve Gazze'ye girişlerinin engellendiği belirtildi.

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        Bu durumun tamamen tersine çevrilmesinin mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kış koşulları tüm ağırlığıyla etkisini göstermeden önce harekete geçmek için hala zaman var. Bu nedenle bugün İsrail hükümetine, gecikmelere derhal son vermesi ve Gazze'nin tamamına insani yardımların derhal, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Sınır geçişleri açılmalı ve çadırların Gazze'ye girişine izin verilmelidir. İnsani yardım faaliyetleri ve erken toparlanma çalışmaları için gerekli çift kullanımlı malzemelerin de çok geç olmadan Gazze'ye girişine izin verilmelidir."

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        Açıklamada ayrıca, tüm tarafların ateşkese ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstererek ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vererek Gazze'ye ilişkin kapsamlı planı uygulaması gerektiği vurgulandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #gazze
        #insani yardım
        #israil
        #çağrı
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