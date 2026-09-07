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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Almanya'da AfD'nin birinci çıktığı seçim sonuçlarına ilişkin grafik paylaştı

        ABD Başkanı Trump, Almanya'da AfD'nin birinci çıktığı seçim sonuçlarına ilişkin grafik paylaştı

        Trump, Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkmasının ardından seçim sonucunu gösteren grafik paylaştı, sonuca ilişkin değerlendirmede bulunmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        Trump'tan AfD paylaşımı

        ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkmasının ardından seçim sonucunu gösteren grafik paylaştı.

        Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Paylaşımında, AfD'nin seçim galibiyetini gösteren grafiğe yer veren Trump, konuya ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

        Almanya'da sandık çıkış anketlerine göre 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde AfD, oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıktı.

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        Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs 2025'te AfD'yi "kesin aşırı sağcı oluşum" şeklinde sınıflandırmıştı.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance konuya ilişkin açıklamasında "istihbarat kurumunun rekabette olan siyasi partiyi gayrimeşrulaştırmak için kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu" belirterek BfV'nin bu kararını eleştirmişti.

        Ayrıca Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı konuşmada, Almanya'da siyasilerin AfD ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesiyle doğrudan atıfta bulunmuştu.

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        #Donald Trump
        #afd
        #haberler
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