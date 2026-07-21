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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Birleşik Krallık Başbakanı Burnham'a telefon

        ABD Başkanı Trump'tan Birleşik Krallık Başbakanı Burnham'a telefon

        ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Andy Burnham ile telefon görüşmesinde "Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak, Hürmüz Boğazı'nın mayından arındırılması" gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan Birleşik Krallık Başbakanı Burnham'a telefon

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burnham ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

        İngiltere ile "olağanüstü ikili ilişkileri" ele aldıklarını belirten Trump, "Çok uzak olmayan gelecekte, karşılıklı çıkar konularını ele almak üzere (Burnham ile) görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

        Trump, Burnham'ın "önünde büyük iş olduğunu ancak bunu halledebileceğini ve ABD'nin yardıma hazır olacağını" belirterek "Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak, Hürmüz Boğazı'nın mayından arındırılması ve birçok konuyu görüştük. Görüşme ilginçti ve çok iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Başkanı Trump, Başbakan Burnham'a görevinde "bol şans" dilediğini aktardı.

        Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ilk telefon görüşmesini ABD Başkanı Trump ile yapan Burnham'ın İngiltere'nin savunma alanındaki taahhütlerini yerine getireceğini vurguladığı, ülkesinin ve müttefiklerinin güvenliğine önem verdiklerini ifade ettiği aktarılmıştı.

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