ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'ye ortak bir mektup gönderen Senatodaki Demokratlar, ülkedeki hava trafik sistemiyle ilgili kamuoyunun somut bilgilerle bilgilendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Senatörler, mektupta, "Arızalanan cihazın tespit edilmesi, neden arızalandığını açıklamaz. FAA (ABD Federal Havacılık İdaresi), temel nedeni belirlemek için daha kapsamlı bir soruşturma yürütmeli ve gelecekte benzer sorunları nasıl önlemeyi planladığını Kongre’ye rapor etmelidir." ifadelerini kullandı.

Demokrat senatörler, benzer krizlerin yeniden yaşanmaması için bakanlığın ve yönetimin alacağı önlemler konusunda Kongre'nin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

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