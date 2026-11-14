ABD'de hava trafiğindeki iletişim arızası binlerce uçuşu olumsuz etkiledi

ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle 13 Kasım'da ülke genelinde uçuşların 4 saatten fazla durdurulmasının ardından hava ulaşımındaki aksamalar devam ediyor. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçuşları yeniden başlatmasına rağmen binlerce sefer iptal edilirken, çok sayıda yolcu havalimanlarında mahsur kaldı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düzenlediği basın toplantısında sistemlerin yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını belirterek, uçuşların durdurulduğu sırada havada bulunan 3 bin 500 uçağın güvenli şekilde yere indiğini açıkladı.

4 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla ABD'de 4 binden fazla uçuş iptal edildi, 3 binden fazla seferde gecikme yaşandı. Hava yolu şirketleri uçuş programlarını yeniden düzenlemek için çalışmalarını sürdürürken, yolculara seyahat planlarında değişiklik yapmaları tavsiye edildi. American Airlines, ulusal hava sahası sistemindeki aksaklığın etkilerinin devam edeceğini bildirirken, Delta Air Lines seyahatlerinde esneklik bulunan yolculara uçuşlarını 16 Kasım Pazartesi veya sonrasına ertelemelerini önerdi. United Airlines ise uçak ve mürettebatın yeniden konumlandırılması nedeniyle bazı seferlerde gecikme ve iptallerin sürebileceğini açıkladı.

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UÇUŞLARIN PAZAR GÜNÜ NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR

FAA Yöneticisi Bryan Bedford, iletişim sistemindeki istikrarsızlık nedeniyle uçuşları durdurma kararının tedbir amacıyla alındığını belirtti. Cuma günü planlanan 50 bin uçuşun yaklaşık 30 bininin karar sırasında tamamlandığını veya havada olduğunu aktaran Bedford, kalan 20 bin uçuşun 8 bininin gerçekleştirildiğini söyledi. Bedford, gerçekleştirilemeyen 12 bin uçuşun yaklaşık 9 bininin ticari sefer olduğunu belirterek, cumartesi günü planlanan 41 bin uçuştan 4 ila 5 bininin iptal edilmesini beklediklerini ifade etti. Hava yolu şirketlerinin operasyonlarını yeniden düzene sokmaya çalıştığını vurgulayan Bedford, uçuş programlarının pazar günü mesai bitimine kadar tamamen normale dönmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

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İLETİŞİM SİSTEMİNDEKİ ARIZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sorunun yalnızca eski ekipmanlardan değil, hava trafik kontrolünde kullanılan telekomünikasyon altyapısından da kaynaklanabileceğini söyledi. Rutin bakım çalışmaları kapsamında eski bakır kabloların fiber optik altyapıya dönüştürüldüğünü belirten Duffy, arızanın yönlendirici ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın çalışmalarından mı kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade etti. Siber saldırı ihtimaline ilişkin ise sistemlerin bakım çalışmalarının izole edilmesinin ardından yeniden devreye girdiğini belirterek, olayın bir siber saldırı olduğuna inanmadıklarını söyledi.

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KONGREDEN 50 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK TALEBİ

FAA'nın 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından bu yana ülke genelinde uyguladığı en uzun süreli uçuş durdurma kararının ardından, ABD'nin hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesi yeniden gündeme geldi. Ulaştırma Bakanı Duffy, eskiyen sistemlerin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayarak Kongreye çağrıda bulundu. Duffy, hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için 50 milyar dolarlık kaynak talep ettiğini hatırlatırken, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.