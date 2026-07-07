Almanya, Türkiye ile işbirliği yapacak mı?

AA muhabirine konuşan Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Schmid, NATO Ankara Zirvesi'ni ve Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü değerlendirdi.

Zirvenin, Avrupa'nın güvenlik ve savunmasında Türkiye'nin artan rolünü bir kez daha ön plana çıkardığını belirten Schmid, zirve kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun da yeni projeleri görüşmek için bir fırsat oluşturduğunu vurguladı.

Schmid, "Türkiye, NATO'da ve Avrupa'nın güvenliği açısından hayati bir rol oynamaktadır ve bu durum, son birkaç yıl boyunca daha görünür hale gelmiştir." dedi.

Türkiye'nin NATO'nun savunma yapısının her zaman vazgeçilmez bir unsuru olduğunun altını çizen Schmid, "Karadeniz'de güvenlik ve NATO'nun güney kanadındaki istikrar ancak Türkiye ve silahlı kuvvetleri aracılığıyla sağlanabilir." diye konuştu.

REKLAM

Schmid, "Bu durum Orta Doğu'da gelişmelerle daha da açık hale gelmiştir. İşte bu nedenle Ankara Zirvesi, bugün Türkiye'nin NATO içindeki hayati rolünü iyi bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

ALMANYA, SAVUNMA SANAYİSİNDE DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ ARIYOR

Almanya'nın savunma sanayisi alanında Türkiye ile daha yakın işbirliği olanaklarını araştırdığını belirten Schmid, "Türkiye'nin savunma sanayisinin son yıllarda giderek geliştiğini görüyoruz. Ayrıca, insansız hava araçları alanında yeni teknolojilerin ve uzun menzilli derin hassas vuruş sistemlerinin geliştiğini gözlemliyoruz." dedi.

Avrupa'nın caydırıcılık gücünü artırmak ve uzun menzilli füzeler konusunda açıklarını kapatmak için farklı projelerin değerlendirildiğini söyleyen Schmid, "Uzun menzilli füzeler konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, elbette Türkiye'den gelen fikirleri de inceliyoruz." diye konuştu.

"Bu konuda temel yaklaşımımız, askeri kabiliyetlerimizdeki açıkları mümkün olan en kısa zamanda kapatmak. Bu kabiliyetlerin nasıl sağlanabileceği konusunda da farklı teknolojik seçenekler bulunuyor." diyen Schmid, bir süre önce Alman basınında çıkan ve Berlin'in, Türkiye'nin geliştirdiği YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerine ilgi duyduğu haberlerini doğruladı.

REKLAM

Schmid, "Potansiyel işbirliği partnerlerimiz konusunda çok geniş bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini öğrendik. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, Türkiye'nin ürünlerini de inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

AVRUPALI MÜTTEFİKLERDEN TRUMP'A GÜVENCE

NATO Ankara Zirvesi'nin Trump'a, Avrupalı müttefiklerin İttifak içinde daha aktif bir rol üstlendiğini göstereceğini anlatan Schmid, "Trump şundan emin olabilir ki yükün paylaşılması sadece bir slogan değil, artık fiilen uygulanıyor; bunu sadece Almanya'da değil, diğer Avrupa üye ülkelerinde de görüyoruz." dedi.

Schmid, "Ankara Zirvesi'nin birlik konusunda net bir mesaj vermesini, transatlantik bağları güçlendirmesini ve NATO'nun Atlantik'in her iki yakasından da kolektif savunmanın merkezi kurumu olduğunu açıkça ortaya koymasını bekliyoruz." diye konuştu.

Trump'ın, Avrupalı müttefiklerin NATO'ya "yeterince katkı sağlamadıkları" yönündeki eleştirileri hakkında değerlendirmede bulunan Schmid, üye ülkelerin savunma bütçelerini şimdiden önemli ölçüde artırmaya başladıklarını ve NATO'nun 2025'teki Lahey Zirvesi'nde belirlenen hedeflere ulaşmak için adımlar attığını söyledi.

REKLAM

Schmid, "Tüm Avrupalı müttefiklerin artık NATO'da bir önceki dönem için belirlenen yüzde 2'lik harcama hedefini aştığını ve giderek daha fazla Avrupalı müttefikin askeri harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarma yolunda ilerlediğini vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'nın son yıllarda savunma harcamalarını çok ciddi olarak artırdığını aktaran Schmid, NATO'nun yeni hedefine de en geç 2029'da ulaşacaklarını, bunun 2035 olarak belirlenen son tarihten çok daha önce olduğunu vurguladı.

AVRUPA, ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ İÇİN BİR TAKVİM BELİRLENMESİ İSTİYOR

Schmid, Trump yönetiminin Avrupa'daki asker sayısını azaltmayı planladığını duyurmasının kendileri için "sürpriz olmadığını" dile getirerek, önceki ABD yönetimlerinin de böyle bir yön değişikliğine işaret ettiğini belirtti.

Avrupalı müttefiklerin bu durumdan kaynaklanabilecek personel ve askeri kabiliyet eksikliklerini gidermeye hazırlandıklarını aktaran Schmid, "Askeri yetenekler açısından, Avrupalıların önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek açıkları kapatmaları konusunda birlikte başarılı olacağımızdan son derece eminiz." dedi.

REKLAM

Schmid, "Önemli olan, bunu müttefikler arasında koordineli bir şekilde hayata geçirmemizdir. Eğer ABD bazı kilit askeri unsurlarını geri çekecekse, bunun ne zaman olacağı ve hangi askeri unsurları kapsayacağı konusunda, NATO'nun Avrupalı müttefikleri için bir yol haritası olması gerekir." diye konuştu.

"NATO DAHA AVRUPALI HALE GELECEK"

Almanya'nın bu yeni döneme uyum sağlamak için Avrupalı NATO müttefikleriyle ve Avrupa Birliği (AB) içindeki ortaklarıyla birlikte çalıştığının altını çizen Schmid, "NATO'nun daha Avrupalı hale gelmesi gerekiyor ki güçlü bir transatlantik bağ olarak kalabilsin." ifadesini kullandı.

Schmid, son dönemde hız verdikleri AB savunma girişimlerinin ve projelerinin NATO'ya alternatif değil, onları tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurgulayarak "Bizim için, AB üyesi olmayan NATO ortaklarımızla işbirliği platformlarına sahip olmak büyük önem taşıyor. İngiltere, Norveç gibi partnerlerimiz ile birlikte Türkiye'nin de büyük katkıları olabileceğinden eminim." dedi.

Savunma Bakan Yardımcısı Schmid, Avrupa'nın Rusya kaynaklı olası tehditlerden endişe ettiğini, en geç 2029'a kadar caydırıcılık gücünü artırmak istediğini kaydederek "Vakit kaybetmememiz gerekiyor, şu anda mevcut olan tüm kapasiteleri ve potansiyelleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim için AB üyesi olmayan NATO müttefiklerimizle de (savunma sanayisi alanında) işbirliğini geliştirmemiz denklemin bir parçası." şeklinde konuştu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.