Bakan Çiftçi, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi Gürcü mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum şehrinde oynadığı Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında Türk taraftarlara yönelik müdahalenin ardından Gürcü mevkidaşı Sulkhan Tamazaşvili ile görüştü. Orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Bakan Çiftçi, taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi
Giriş: 26 Kasım 2026 - 22:48 Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü.
Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.
GÜRCÜ BAKANDAN FİLİSTİN BAYRAĞI AÇIKLAMASI
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ise Türk taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti. Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.
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