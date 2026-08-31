Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cezayir'de orman yangını çıkaranlara idam cezası talimatı

        Cezayir'de orman yangını çıkaranlara idam cezası talimatı

        Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından, yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 05:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cezayir'de orman yangını çıkaranlar için idam talimatı

        Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Tebbun, sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla son orman yangınlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

        Tebbun, toplantıda Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını sunması talimatını verdi.

        Hazırlanacak tasarıyla, ormanlık alanları kasten ateşe veren faillere verilecek cezaların idamı da kapsayacak şekilde ağırlaştırılması hedefleniyor.

        Haberde, kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezasının infaz edileceği kaydedildi.

        REKLAM

        AA'nın haberine göre, Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen, ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.

        Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı.

        Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cezayir
        #haberler
        #Abdülmecid Tebbun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        "23 yaş altı oyuncu alabiliriz"
        "23 yaş altı oyuncu alabiliriz"
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"