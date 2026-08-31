Cezayir'de orman yangını çıkaranlara idam cezası talimatı

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Tebbun, sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla son orman yangınlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Tebbun, toplantıda Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını sunması talimatını verdi.

Hazırlanacak tasarıyla, ormanlık alanları kasten ateşe veren faillere verilecek cezaların idamı da kapsayacak şekilde ağırlaştırılması hedefleniyor.

Haberde, kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezasının infaz edileceği kaydedildi.

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AA'nın haberine göre, Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen, ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.

Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak.