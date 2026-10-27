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        Haberler Dünya "Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz"

        "Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz"

        Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        "Ege ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz"

        Bakanlık, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen bazı iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

        Bir siyasi parti genel başkanının açıklamalarına işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediği vurgulandı.

        Açıklamada, Bakan Fidan'ın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte verdiği yanıtların, çarpıtılmak ve bağlamından bütünüyle kopartılmak suretiyle, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemiklere konu edildiği aktarıldı.

        Türkiye'nin görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Türkiye'nin tüm platformlarda, uluslararası hukuka uygun biçimde ve kararlılıkla savunduğu görüşlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz."

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #ege
        #Doğu Akdeniz
        #dışişleri bakanlığı
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