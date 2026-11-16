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        Eisenkot: Görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacak

        İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail demokrasisi üzerinde somut, doğrudan ve acil bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "O görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacaktır." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 03:19 Güncelleme:
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        "Görevde olduğu sürece seçimler yapılmayacak"

        Eisenkot, Netanyahu'nun "seçimler çalındı" iddiasıyla emniyet ve istihbaratı kullanarak kumpas kurduğu yönündeki haberlerin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun şahsi çıkarları için aşmadığı hiçbir sınır kalmadığını belirtti.

        Netanyahu ve çevresinin İsrail için somut, doğrudan ve acil bir tehdit olduğu değerlendirmesinde bulunan Eisenkot, Netanyahu'nun bir dakika daha iktidarda kalmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

        "O görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacaktır"

        Eisenkot, "O görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacaktır. Yürüttüğüm tüm koalisyon müzakerelerinde beni yönlendiren temel husus budur." değerlendirmesinde bulundu.

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        Eisenkot, Netanyahu'nun ofisindeki yetkililerin içinde olduğu "Katargate" skandalının ardından yeni bir skandalın ortaya çıktığını, uydurma delillerle kumpas kurarak seçimleri bozma girişiminde bulunulduğunu ve İsrail vatandaşı Filistinlilere karşı polisin devreye sokulduğunu vurguladı.

        "Bu olayla ilgili derhal bir soruşturma açılmasını ve yayınlanan ayrıntılar konusunda polis ile İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) derhal açıklama yapmasını talep ediyorum." ifadelerini kullanan Eisenkot, seçim sürecini araştırmak için bir soruşturma komisyonu kurulması için çalışacağını aktardı.

        Eisenkot'un açıklamalarının kışkırtma olduğu ileri sürüldü

        Geçici İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, Eisenkot'a cevap verilerek kışkırtmada bulunduğu ve sözlerinin şok edici olduğu iddia edildi.

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        Açıklamada, seçimlerde koalisyon kurmak için yeter sayıya ulaşamayan Netanyahu'nun "birlik hükümeti" için el uzattığı, buna karşın Eisenkot ve kanadının her gün kışkırtıcı açıklamalar yayınladığı ileri sürüldü.

        İstihbarat ve emniyeti kullanarak kumpas iddiası

        İsrail basını, ülkede 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin yüksek oy almasına işaret ederek "seçimler çalındı" iddiasını ispatlamak için iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve polisi kullanarak kumpas kurduğu iddiasının incelendiğini aktarmıştı.

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        Polisin sistemine giren sahte istihbarat bilgileriyle kurulan kumpas sonucunda seçim günü en az 14 polis memuruyla 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmaksızın baskın düzenlenmiş, Netanyahu, "gün boyunca sosyal medya hesabından bu iddianın yayılması için çaba sarf ederek kendi ofisi tarafından organize edilen olaydan avantaj elde etmeye" çalışmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Netanyahu
        #israil
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