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        Haberler Dünya Estonya'nın yeni cumhurbaşkanı hukukçu Ülle Madise oldu

        Estonya'nın yeni cumhurbaşkanı hukukçu Ülle Madise oldu

        Baltık ülkesi Estonya'da parlamento, hukukçu Ülle Madise'yi ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Estonya'nın yeni cumhurbaşkanı hukukçu Madise

        Estonya’nın yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 101 sandalyeli Estonya Parlamentosu'nda oylama yapıldı.

        Madise, parlamentoda yapılan gizli oylamada tek aday olarak yarıştı ve 71 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

        Verilen destek ve duyulan güven için teşekkür eden Madise, "Bu güveni haklı çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Birbirimizi anlayarak, gerektiğinde sert şekilde tartışsak da yine de birbirimize sahip çıkarak Estonya için birlikte çok şey başarabileceğimizi ve Estonya'nın mutlu, iyi ve güvenli bir ülke olacağını umuyorum." dedi.

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        51 yaşındaki hukukçu Madise, 2015'ten bu yana Estonya'nın anayasal denetim ve ombudsmanlık makamı olan Adalet Şansölyeliği görevini yürütüyordu.

        Madise, 12 Ekim'de yemin ederek 5 yıl sürecek görevine resmen başlayacak.

        Estonya’nın mevcut Cumhurbaşkanı Alar Karis, ikinci kez aday olmayacağını açıklamıştı.

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        #ESTONYA
        #Ülle Madise
        #Cumhurbaşkan
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