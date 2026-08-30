Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da bir araya geldi
Giriş: 30 Ağustos 2026 - 22:20 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbulda bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğinde görüştü.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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