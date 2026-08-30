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        Haberler Dünya Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

        Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbulda bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğinde görüştü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar
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