Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı Glucksmann'a unlu protesto

Ön seçimde oyların yüzde 66'sını alarak sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı seçilen Glucksmann, galibiyetini başkent Paris'te akşam bir barda kutladı.

Bölgeden ayrılmak üzere taksiye bindiği sırada üzerine un fırlatılan Glucksmann, una bulandı.

O anlara ait görüntüler ulusal basına ve sosyal medyaya yansıdı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre olay sırasında orada bulunan bir kişi, Glucksmann'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yalnızca yüzde 2'sini alacağını ifade etti.

Bu kişinin, Glucksmann'ı una bulayan kişi olup olmadığı bilinmiyor.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Glucksmann'a un fırlatılmasına tepki göstererek, kamusal münazaralarda sembolik de olsa hiçbir şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Bregeon, sözlü şiddetin ardından fiziki şiddetin olduğunu aktararak, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin her şeyi çatışmaya​​​​​​​ dönüştürme stratejisi güttüğünü savundu.

Ön seçim süreci

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde sosyal demokratları temsil edecek ismin belirlenmesi için yapılan ön seçim dün sona ermişti.

Çevrim içi ortamda düzenlenen ve 3 gün süren ön seçimde, Glucksmann oyların yüzde 66'sını alarak sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Sosyal demokrat partilerin üyelerinden oluşan yaklaşık 120 bin kişinin oy kullandığı seçimde, Glucksmann ile Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, PS Milletvekili Jerome Guedj, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Sol Parti'nin kurucusu Emmanuel Maurel ve sosyalistlerin 2007 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal yarışmıştı.

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Son seçimlerde aşırı sağın oylarını artırdığı Fransa'da Glucksmann, merkez solcuların cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sol ile ittifak yapmasına sıcak bakmıyor.

Glucksmann, Filistin meselesine yaklaşımda da sosyalist ve aşırı solculardan ayrılıyor. Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelemekten kaçınan Glucksmann, Fransa'da Yahudi karşıtlığına karşı mücadeleye dikkati çekiyor.