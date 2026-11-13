Hindistan'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi öldü
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Giriş: 13 Kasım 2026 - 18:13 Güncelleme:
Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, Golaghat bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulundu.
Bir minibüs ve kamyonun çarpıştığını belirten yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 23 kişinin öldüğünü kaydetti.
Yetkililer ayrıca yaralıların da hastanelere kaldırıldığı bilgisini paylaştı.
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