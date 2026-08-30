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        Haberler Dünya Hürmüz'de tanker vuruldu

        Hürmüz'de tanker vuruldu

        İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 12 deniz mili kuzeyinde bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Hürmüz'de tanker vuruldu

        UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere "kaynağı bilinmeyen bir mühimmat" isabet etti.

        Meydana gelen olayda henüz can kaybı veya yaralanma açıklanmadı.

        Yetkililerin olayı soruşturduğu ifade edilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #hürmüz
        #İngiltere
        #son dakika
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