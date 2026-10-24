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        Haberler Dünya Ortadoğu Husilerin Riyad’a fırlattığı balistik füze imha edildi

        Husilerin Riyad’a fırlattığı balistik füze imha edildi

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Riyad'a doğru fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellenerek imha edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 06:50 Güncelleme:
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        Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füze imha edildi

        Maliki, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktaran Maliki, Husiler tarafından Riyad istikametine fırlatılan bir balistik füzenin havada engellenerek imha edildiğini belirtti.

        Maliki, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde de bir İHA'nın tespit edildiği ve düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Saldırılarda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

        YEMEN'DEKİ DURUM

        Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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        #suudi arabistan
        #YEMEN
        #Riyad
        #haberler
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