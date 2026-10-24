Husilerin Riyad’a fırlattığı balistik füze imha edildi

Maliki, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktaran Maliki, Husiler tarafından Riyad istikametine fırlatılan bir balistik füzenin havada engellenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde de bir İHA'nın tespit edildiği ve düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Saldırılarda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.