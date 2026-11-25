İran ordusu: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait 2 İHA düşürüldü
İran ordusu, Basra Körfezi üzerinde Hürmüz Boğazı'nın batısı ve doğusunda ABD'ye ait "LUCAS" ve "MQ-9" tipi 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 00:29 Güncelleme:
İran ordusunun Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nın batısında, Hava Savunma Kuvvetlerine ait yerli sistemler tarafından imha edildiği belirtildi.
Bir başka operasyonda ise ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ