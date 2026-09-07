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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli öldü

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında bir baba ile okula başlayan kızının da bulunduğu 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli öldü

        Yerel ve tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivilleri ve sığınma merkezlerini hedef almaya devam etti.

        Deyr el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havle Okulu'na düzenlenen topçu saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, Salahaddin Caddesi'nde bulunan okulun bir sınıfına isabet eden top mermisi nedeniyle uyumakta olan çocukların ve sivillerin hedef alındığını bildirdi.

        İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA SİVİLLER HEDEF ALINDI

        Gazze kentinin batısındaki İletişim Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı alana, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen hava saldırısında 1 Filistinli öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kentin merkezindeki Filistin Stadyumu yakınlarında ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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        Ayrıca, Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu alana düzenlenen bir başka İHA saldırısında da 4 Filistinli orta ve ağır derecede yaralandı.

        9 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, İLK OKUL GÜNÜNDE CAN VERDİ

        Günün erken saatlerinde Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Mahallesi'nde bir otomobilin İHA ile hedef alınması sonucu yoldan geçen Yusuf Akkile (36) ile kızı Vefa (9) hayatını kaybetti.

        Gazze'nin zorlu şartları altında yeni eğitim-öğretim yılına adım atan 9 yaşındaki Filistinli Vefa Akile, heyecanla beklediği ilk okul gününde İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitirdi.

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        AA'nın haberine göre, söz konusu saldırı, Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevincini büyük bir trajediye dönüştürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Vefa Akile'nin cansız bedeninin etrafına okul kitapları, defterleri ve kırtasiye malzemelerinin saçıldığı görülüyor.

        Gazze'deki savaşın ortasında eğitime ve hayata tutunmaya çalışan binlerce çocuktan biri olan Vefa'dan geriye, okul formasıyla çekilmiş tebessüm eden bir fotoğrafı kaldı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlalleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e, yaralı sayısının ise 4 bin 481'e yükseldiği belirtildi.

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        #israil
        #Filistin
        #gazze
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