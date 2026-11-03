Rubio, Atlanta'da yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili meseleleri askeri müdahaleyle çözmeyi "tercih etmediğini" belirten Rubio, "İsteseydi bunu haftalar, hatta aylar önce yapabilirdi." dedi.

Rubio, "O, sorunu diplomatik yollarla çözmeyi seçti. Ancak Başkan'ın size aktarmak istediği şey, askeri bir müdahale gerekmesi durumunda bunu gerçekleştirebilecek güce ve yeteneğe sahip olduğumuza dair duyduğu sarsılmaz güvendir. Başarılı olmak için gereken her şeye sahibiz fakat biz meseleleri barışçıl yollarla çözmeyi tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) şu anda Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri korumayı sürdürdüğünü dile getiren Rubio, "Neredeyse her gün ya da gün aşırı, bu ülkelere mal taşıyan veya bu ülkelerden yük alıp çıkan gemileri hedef alan insansız hava araçlarını ya da füzeleri düşürüyoruz, yani halihazırda bu korumayı sağlıyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, sergilediği tavırla İran'ın "İstediğimizi alamazsak sadece gemileri havaya uçurmakla kalmayacak, tüm bölgedeki komşularımızın enerji altyapısını da yok edeceğiz." mesajı verdiğini ileri sürdü.

Nükleer silaha sahip bir İran'ın bu tehdidi daha da artıracağını ifade eden Rubio, "İran'ın kimyasal, biyolojik ya da nükleer herhangi bir kitle imha silahına sahip olduğunu düşünün. Eğer bunlara sahip olsalardı, komşularını neyle tehdit ederlerdi?" diye sordu.

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"Diyalog hiçbir zaman tamamen kesilmedi"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile ateşkes görüşmeleri için şu anda bir zaman çizelgesi olup olmadığını bilmediğini, ancak iki ülke arasındaki diyaloğun hiçbir zaman tamamen kesilmediğini söyledi. Rubio, "Bazı durumlarda doğrudan, çoğu zamansa aracılar vasıtasıyla aktif bir diyalog süreci devam ediyor. Başkan'ın dünyanın herhangi bir yerindeki sorunlara yaklaşımı, mümkünse bunları diplomatik ve barışçıl yollarla çözmektir." dedi.

Trump'ın, dünyada barışçıl yollarla çözülemeyecek sorunların da bulunduğunun farkında olduğunu dile getiren Rubio, mümkün olduğunca diplomatik çözüme açık olduklarını belirtti.

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Rubio, Tahran yönetimi hakkında "İran, Orta Doğu'daki tüm istikrarsızlıkların merkezinde yer alan bir ülke ve rejimdir." ifadesini kullandı.

İran olmadan Hizbullah ve Husiler gibi grupların varlık gösteremeyeceğini iddia eden Rubio, Lübnan, Irak ve Yemen gibi ülkelerdeki sorunların sebebi olarak Tahran yönetimini gösterdi.