Netanyahu, Ben-Gvir'in "ABD'ye kendisini dışarıda bırakan hükümet kurma sözü verildiği" iddiasını reddetti

1. Bölüm: Çöken Kardeşler Apartmanı'ndaki İhmaller Zinciri (00:00 - 39:39) 1987 yılında zemin artı 2 kat ruhsatıyla yapılan, ancak yıllar içinde üzerine 4 kaçak kat çıkılan Kardeşler Apartmanı'nda iki kez yıkım ve yapı tatil tutanağı tutulmasına rağmen yıkım gerçekleşmedi. Enkazdan kendi imkanları v... Daha Fazla Göster

1. Bölüm: Çöken Kardeşler Apartmanı'ndaki İhmaller Zinciri (00:00 - 39:39) 1987 yılında zemin artı 2 kat ruhsatıyla yapılan, ancak yıllar içinde üzerine 4 kaçak kat çıkılan Kardeşler Apartmanı'nda iki kez yıkım ve yapı tatil tutanağı tutulmasına rağmen yıkım gerçekleşmedi. Enkazdan kendi imkanları ve ekiplerin yardımıyla sağ çıkan ancak 5 yaşındaki kızı Gülce Dora Turhan'ı kaybeden acılı baba Furkan Turhan, binadaki izinsiz tadilatları, kesilen duvarları ve kentsel dönüşüm sürecinin neden tıkandığını canlı yayında anlattı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ise binanın projesi üzerinde yaptığı mühendislik analizini paylaşarak İstanbul'daki riskli yapı stoğuna ve binalardaki çökme işaretlerine dair hayati uyarılarda bulundu. 2. Bölüm: Canlı Bahiste "7 Saniyelik" Milyonluk Vurgun (39:40 - 46:35) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bir vurgun ortaya çıkarıldı. Yasal bahis sitelerine altyapı ve veri desteği sağlayan bir firmada spor veri analisti olarak çalışan Orhan Batın Kılıç'ın, özellikle tenis maçlarındaki anlık skorları sisteme 7 saniye gecikmeli girerek sonucu belli olan sayılara kupon yaptığı tespit edildi. 1.017 kuponun tamamını tutturarak milyonlarca liralık vurgun yapan şüphelinin kurduğu çarkı Habertürk Muhabiri Arzu Kaya aktardı. Daha Az Göster