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        Haberler Dünya Netanyahu'nun İran'la gerilimin tırmanması ihtimaline ilişkin "güvenlik toplantısı" yaptığı bildirildi

        Netanyahu'nun İran'la gerilimin tırmanması ihtimaline ilişkin "güvenlik toplantısı" yaptığı bildirildi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'la gerilimin tırmanması ihtimali ile Gazze Şeridi ve Lübnan'a ilişkin "güvenlik toplantısı" gerçekleştirdiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 07:06 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan güvenlik toplantısı

        The Times of Israel gazetesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun güvenlik yetkililerini Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde topladığı aktarıldı.

        Haberde, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın da katıldığı toplantıda, İran'la gerilimin tırmanması ihtimalinin değerlendirildiği, ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ve Lübnan’ın da ele alınacağı kaydedildi.

        Toplantının Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan’a gün içinde düzenlediği saldırıların ardından yapıldığına da işaret edildi.

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        İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ise 5 Eylül'de ABD ve İsrail'in yeni bir saldırı girişiminde bulunması halinde savaşın genişleyeceğini bildirmişti.

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        #haberler
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