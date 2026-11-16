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        Haberler Dünya Ortadoğu "Netanyahu 'seçimler çalındı' kampanyası için istihbaratı ve polisi kullandı"

        "Netanyahu 'seçimler çalındı' kampanyası için istihbaratı ve polisi kullandı"

        İsrail basını, ülkede 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin yüksek oy almasına işaret ederek "seçimler çalındı" iddiasını ispatlamak için iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve polisi kullanarak kumpas kurduğu iddiasının incelendiğini aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 02:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İstihbaratı ve polisi kullandı"

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, seçim günü Raam Partisi aktivistlerin tutuklanmasının Netanyahu'ya yakın kişiler tarafından önceden planlandı ve "seçimlerde usulsüzlük yapıldığı" iddialarının seçim günü gündeme getirildi.

        İsrail polisi ve Şabak, "Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına hizmet etmek için güç birliği" yaptı. Seçim arifesinde "Netanyahu'nun Genel Sekreteri İdo Norden, bir Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Raam aktivistleriyle ilgili bir şikayette bulundu, buna ek olarak istihbarat sağlaması için yine önceden Netanyahu'nun ofisinde görev yapmış bir kaynağa" yönlendirdi.

        Polisin sistemine giren sahte istihbarat bilgileriyle kurulan kumpas sonucunda seçim günü en az 14 polis memuruyla 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmaksızın baskın düzenlendi.

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        "Kumpas iddialarını" inceledi

        Tüm bunlar yaşanırken Netanyahu, "gün boyunca sosyal medya hesabından bu iddianın yayılması için çaba sarf ederek kendi ofisi tarafından organize edilen olaydan avantaj elde etmeye" çalıştı. Netanyahu'ya yakın Kanal14 televizyonu da aynı iddiayı gün boyunca ekranlarına taşıdı.

        İsrail polisinin ülkenin güneyinde Raam aktivistlerine yönelik gerçekleştirilen ve sonuçsuz kalan bu tutuklamaların planlanmasında, yürütülmesinde ve bilginin yayılmasında rolü olduğu belirtildi. İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miara ve polis soruşturma biriminin harekete geçtiği ve "kumpas iddialarını" incelediği belirtildi.

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        Öte yandan Netanyahu'nun göreve getirdiği Şabak Direktörü David Zini'nin Arap milletvekillerinin "telefonlarının dinlenmesini" talep ettiği ve Başsavcılık'ın bu talebi "zayıf istihbarata dayalı olduğu için" reddettiği kaydedildi.

        Zini'nin "Araplar seçimleri çaldı" iddiasını ısrarla savunduğu, buna karşın Başsavcılık'a iddiasını kanıtlayacak bir delil sunamadığı paylaşıldı.

        Başbakanlık Ofisi, polise ihbarı kurmayının yaptığını itiraf etti

        Şabak, habere ilişkin Kanal12'ye yaptığı açıklamada, "soruşturmanın Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'in talimatlarına uygun olarak yasalarca belirlenen kapsamda yürütüldüğünü" savundu.

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        İsrail Başbakanlık Ofisi ise, Genel Sekreter Norden'in "bir suçla ilgili aldığı istihbaratı polise ilettiğini" belirterek Norden'in ihbarda bulunduğunu kabul etti.

        Ortaya çıkan skandalın ayrıntılarına vakıf üst düzey bir emniyet yetkilisi, Şabak ve İsrail polisinin bu olaydaki dahline ilişkin "Bu olaylar bana, İsrail'de artık adil bir seçim olmayacağını öğretti." ifadelerini kullandı.

        İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü, Yahudi muhalefet partileri 48'ini kazanmıştı.

        İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekili çıkararak tarihi temsil düzeyine ulaşmıştı. Netanyahu ve aşırı sağcı müttefikleri, Filistinlilerin seçimlerde hile yaptığını iddia etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Netanyahu
        #seçim sonuçları
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