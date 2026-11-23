Rusya, Estonya’nın 1 Aralık’tan itibaren Rusya ile sınır kapılarını en az 6 ay süreyle kapatma kararı sonrası harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki Estonya Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak nota verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, NATO ve Avrupa Birliği üyesi Estonya savaşa yol açabilecek bir dizi düşmanca eylemde bulunmakla suçlandı. Bakanlık, "Estonyalı diplomata, bu tür provokatif ve son derece tehlikeli eylemlerin Rusya ile açık savaşın eşiğine gelinmesine yol açabileceği bir kez daha bildirildi" ifadelerini kullandı.

Estonya’nın Ukrayna’ya Rus hedeflerine saldırmak için hava sahasını "gizlice" kullanmasına izin verdiğini öne süren Bakanlık, Estonya’yı ayrıca Baltık Denizi’nde Rus yük gemilerinin hareketlerini engellemeye çalışmak, Rusya ve Belarus tahılının transit geçişini yasaklamak, Rusça dilini yasaklamaya yönelik girişimlerde bulunmak ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin kapatılması konusunda tehdit etmekle suçladı. Bakanlık, "Rus tarafı, Rusya’nın ulusal çıkarlarını ve vatandaşlarının meşru haklarını korumaya yönelik kapsamlı siyasi ve diplomatik tedbirler alma hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

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"RUS PROPAGANDASINA DAYALI SÖYLEMLERE GENEL OLARAK YORUM YAPMIYOR VEYA BUNLARA KARŞILIK VERMİYORUZ"

Estonya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Rusya’nın suçlamalarının tamamına yanıt vermedi ancak ülkesinin topraklarının Ukrayna’nın askeri operasyonları için kullanılmasına izin verdiği iddiasını reddetti. Bakanlık, "Rus propagandasına dayalı söylemlere genel olarak yorum yapmıyor veya bunlara karşılık vermiyoruz. Ancak bu durumda Estonya’nın başka bir ülkenin askeri operasyonları için topraklarının kullanılmasına hiçbir zaman izin vermediğini ve asla izin vermeyeceğini yineleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Bakanlık, "Bölgemizdeki diğer ülkeler de bu tutumu açıkça ortaya koydu" dedi.

Estonya, 15 Kasım’da Rus güvenlik servislerini Estonya savunma şirketi Threod Systems'ne yönelik kundaklama girişimini organize etmekle suçlamış, ardından 20 Kasım’da 1 Aralık'tan itibaren Rusya ile sınır kapılarını en az 6 ay süreyle kapatacağını duyurmuştu.