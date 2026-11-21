Yazılı açıklamasında, saldırının Rusya sınırına 3 deniz mili uzaklıkta, Finlandiya Körfezi'nin uluslararası sularında gerçekleştiğini belirten Drozdenko, gemide mürettebatın tahliye çalışmalarının sürdüğünü, saldırının yol açtığı hasarın ise henüz belirlenemediğini ifade etti.

Leningrad bölgesine gece saatlerinden itibaren düzenlenen İHA saldırılarına da değinen Drozdenko, toplam 80 İHA'nın düşürüldüğünü ve bölgedeki İHA tehlikesine yönelik uyarının kaldırıldığını kaydetti.

Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannıh da gemiye yönelik saldırının bölgenin tedarikinde herhangi bir risk oluşturmadığını bildirdi.