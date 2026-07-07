"Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınıyorum"

İstanbul'da, oğlunun iş yerine ziyarete giden 62 yaşındaki Meneş Tekin, 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır görmediği eski eşi İbrahim Yayla tarafından boynundan bıçaklandı. Tekin, "Yüzünü unutmuşum; tanıyamadım. Evine barkına gitmiş, karısına, çocuğuna gitmiş bir insan sonradan gelip de beni kesmeye... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, oğlunun iş yerine ziyarete giden 62 yaşındaki Meneş Tekin, 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır görmediği eski eşi İbrahim Yayla tarafından boynundan bıçaklandı. Tekin, "Yüzünü unutmuşum; tanıyamadım. Evine barkına gitmiş, karısına, çocuğuna gitmiş bir insan sonradan gelip de beni kesmeye kalkamaz" dedi (DHA) Daha Az Göster