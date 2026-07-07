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        Haberler Dünya "Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınıyorum"

        "Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınıyorum"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 20:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınıyorum"

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir. Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğine yönelik çabaları desteklemeye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

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