Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Somali'den İsrail'e tepki

        Somali'den İsrail'e tepki

        Somali hükümeti, İsrail'in Somaliland'ın Hargeisa kentinde büyükelçi akredite etme ve büyükelçilik binasının temelini atma girişimlerini ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olarak nitelendirerek, söz konusu adımlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 21:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Somali'den İsrail'e tepki

        Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hargeisa'da büyükelçi akredite etme ve sözde büyükelçilik kurma girişimlerinin en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Somali Federal Hükümetinin rızası olmadan gerçekleştirilen bu eylemler, Somali'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve birliğinin açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Somali, bu eylemleri hükümsüz, geçersiz ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayan girişimler olarak reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Hargeisa ve Somaliland bölgesinin Somali Federal Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca diplomatik ilişkilerin kurulması ve daimi diplomatik temsilciliklerin açılması için egemen devletin onayının gerektiği hatırlatıldı.

        REKLAM

        İsrail'in Aralık 2025'te Somaliland'ı tanıma kararının Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından reddedildiği anımsatılan açıklamada, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde bu tür adımların bölgesel gerilimleri derinleştirebileceği uyarısında bulunuldu.

        Açıklamada, İsrail'den söz konusu girişimlerini derhal geri alması istenirken, tüm devletlere ve uluslararası kuruluşlara bu adımları reddetme ve bunlara meşruiyet kazandırabilecek girişimlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

        Somali hükümetinin ülkenin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik, siyasi ve hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, "Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Somali ulusunun birliği müzakere konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

        İsrail'in Somaliland'ı tanıması

        Somali'nin kuzeybatısında yer alan Somaliland, 1991'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

        İsrail, 26 Aralık 2025'te Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk Birleşmiş Milletler üyesi ülke olmuş, Somali Federal Hükümeti, İsrail'in kararını ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı olarak nitelendirerek reddetmişti.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #somali
        #Somaliland
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Şimşek ekonomide yeni hedefleri açıkladı
        Şimşek ekonomide yeni hedefleri açıkladı
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        Trump, İsrail'e dev yardımı durdurdu
        Trump, İsrail'e dev yardımı durdurdu
        İstanbul'da etkili sağanak
        İstanbul'da etkili sağanak
        İran: ABD'nin yanıtı ikna edici olmadı
        İran: ABD'nin yanıtı ikna edici olmadı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        "Çok iyi bir planımız var"
        "Çok iyi bir planımız var"
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!