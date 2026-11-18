İsrail'de muhalefet blokunun ortak adayı Matan Kahana, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun desteklediği Ofir Katz'ı geride bırakarak Meclis Başkanı seçildi.

İsrail Meclisi’nde Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun öncülüğünde 67 milletvekilinin talebi üzerine meclis başkanını belirlemek için yapılan oturumda, 120 milletvekilinin 66'sı Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahana'ya, 52'si ise Likud Milletvekili Ofir Katz'a oy verdi. Oturumda 2 milletvekili ise oy kullanmadı.

ARAP PARTİLERİ KAHANA'YI DESTEKLEDİ

AA'nın haberine göre, İsrail'de 27 Ekim seçiminde 19 sandalye ile kritik konuma yerleşen Arap partileri, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Kahana'yı destekledi.

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Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun, Netanyahu hükümetinin geçirdiği tartışmalı yargı reformu ve diğer yasaların iptaline ilişkin yasa tasarılarını yarından itibaren sunması bekleniyor.

OFİR KATZ'TAN FİLİSTİN ASILLI MİLLETVEKİLLERİNE: "BANA OY VERMEYİN"

İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun adayı Likud Partisi'nin Grup Başkanı Ofir Katz, seçim öncesi yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerini hedef alarak kendisine oy vermemesini istedi.

ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katz, "Bana oy vermeyin. İsrail Meclis Başkanlığı makamını lekelemeye ve terör destekçilerinin oylarıyla seçilmeye razı değilim." ifadelerini kullandı.

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İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi ise oylama öncesi muhalefetin ortak adayı Matan Kahana’yı destekleyeceğini açıklamıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloku İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için 120 üyeli Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunun alınması gerekiyor. Yahudi ve Arap muhalefet partileri İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 67'sine sahip bulunuyor. Bu durum muhalefete, yasa tasarılarını Meclis'ten geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlıyor.

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*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.