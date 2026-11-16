Suriye'den Türkiye ziyareti
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriyeli yetkililerden oluşan heyet yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Giriş: 16 Kasım 2026 - 19:26 Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyet, 17 Kasım 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.
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