Suriye'den Türkiye ziyareti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyet, 17 Kasım 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.