Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdün: Hava sahasını ihlal eden 8 füze engellendi

        Ürdün: Hava sahasını ihlal eden 8 füze engellendi

        Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 03:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ürdün ordusu: 8 füze engellendi

        Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözcü, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 8 füzeyi engellediğini bildirdi.

        Silahlı kuvvetlerin saldırılara müdahale ettiğini belirten sözcü, füzelerin vatandaşlar veya mülkler için herhangi bir tehdit oluşturmadan imha edildiğini ifade etti.

        Önleme operasyonlarının "angajman kurallarına" uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade eden sözcü, müdahalenin ülke hava sahasını koruma sorumluluğu kapsamında yapıldığını kaydetti.

        REKLAM

        Sözcü, füzelerin kaynağına ilişkin bir bilgi vermezken, Ürdün ordusunun tüm birimleriyle görevini sürdürdüğünü, "ülkeyi, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını" söyledi.

        İRAN'DAN AÇIKLAMA

        AA'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, kısa bir süre önce, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ürdün
        #haberler
        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        "23 yaş altı oyuncu alabiliriz"
        "23 yaş altı oyuncu alabiliriz"
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"