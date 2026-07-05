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        Haberler Dünya Venezuela'da can kaybı arttı

        Venezuela'da can kaybı arttı

        Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 00:45 Güncelleme:
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        Venezuela'da can kaybı arttı

        Venezuela Enformasyon Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı.

        Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi.

        Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

        Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

        Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.

        Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

        *Fotoğraf: AA

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