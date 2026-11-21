Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hegseth, bu hafta içi yeni bir not yayımladı.

Söz konusu notun Kanadalılar tarafından "yüzlerine bir tokat" olarak algılanacağını belirten kaynaklar, burada Hegseth'in iki ülke arasındaki savunma ilişkilerine yeni sınırlandırmalar getirdiğini belirtti.

Kaynaklar, bu notla iki ülke ilişkilerinin daha da gerileceğini aktardı.

Pentagon sözcüsünden açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise Washington Post'a yaptığı açıklamada, Pentagon'un Kanada ile yürütülen işbirliklerinin ABD’nin somut savunma hedeflerine katkıda bulunmasını sağlamak için adımlar attığını belirtti.

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Parnell, söz konusu bu notun savunma istihbaratı paylaşımını veya NATO ve Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) aracılığıyla yürütülen işbirliğini etkilemeyeceğini dile getirdi.

Gizli olduğu belirtilen notun bakanlıkta hangi düzeyde dolaşıma sokulduğu konusunda bir detaya yer verilmedi.