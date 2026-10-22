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        Haberler Dünya Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan Zukar Adası yakınında bir Hint yatını hedef aldı

        Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan Zukar Adası yakınında bir Hint yatını hedef aldı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Babulmendeb Boğazı yakınındaki Zukar Adası yakınında bir Hint yatını hedef aldığını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:37 Güncelleme:
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        Husiler: Suudi Arabistan bir Hint yatını hedef aldı

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

        Seri, Suudi Arabistan'ın Zukar Adası yakınlarında 14 Hindistan uyruklunun bulunduğu bir yatı hedef aldığını iddia etti.

        Yattaki Hintliler için kurtarma çalışmaları yürüttüklerini öne süren Seri, daha sonra ayrıntılı bilgi vereceklerini ifade etti.

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        #suudi arabistan
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