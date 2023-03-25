DHA'nın haberine göre Japonya'nın Ibaraki bölgesinde bulunan ve mevsimine göre ekilen milyonlarca çiçekle ziyaretçilerine görsel şölen hazırlayan Hitachi Sahil Parkı, bu yıl merakla beklenen mavi özlem çiçeklerinin 9 Nisan itibariyle yüzde 70 oranında çiçek açacağını ve 16 Nisan itibariyle bu oranın yüzde 100'e ulaşacağını açıkladı.