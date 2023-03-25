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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor

Japonya'da bulunan ve çiçekleriyle dünya çapında ün kazanan Hitachi Sahil Parkı, merakla beklenen bahar mevsimi çiçek açma takvimini yayınladı. Parktaki milyonlarca mavi özlem çiçeğinin 16 Nisan itibariyle tam olarak çiçekleneceği ve nisan ayı boyunca uçsuz bucaksız mavi bir görsel şölen sunacağı belirtildi

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DHA
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor

    Dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilere yıl boyunca çiçek şöleni sunan Hitachi Sahil Parkı, özellikle nisan ayında mavi tarlalardan oluşan özlem çiçeği mevsiminde dünyanın her yerinden ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor

    DHA'nın haberine göre Japonya'nın Ibaraki bölgesinde bulunan ve mevsimine göre ekilen milyonlarca çiçekle ziyaretçilerine görsel şölen hazırlayan Hitachi Sahil Parkı, bu yıl merakla beklenen mavi özlem çiçeklerinin 9 Nisan itibariyle yüzde 70 oranında çiçek açacağını ve 16 Nisan itibariyle bu oranın yüzde 100'e ulaşacağını açıkladı.
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor

    Pasifik Okyanusu'ndaki sıcak ve soğuk akıntıların birbirine karışarak Hitachi Sahil Parkı'nın 350 hektarlık tarlalarında hem kuzey yarımküre hem de güney yarımküre bitkilerinin yeşermesine izin veren bir iklim yarattığı belirtildi.
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor

    SONBAHARDAKİ KOCHIALAR

    Bahar mevsiminde sunduğu çiçeklerin yanı sıra özellikle yazın ekildiğinde yeşil bir topa benzeyen ancak sonbaharda kızıl renge bürünen Kochia tarlalarının da parkın bir diğer merakla beklenen etkinliklerinden biri olduğunun altı çizildi.
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor

    Kochialar tam olgunluğa ulaştığında park yetkilileri ağustos ayında özel bir ışıklandırma yaptıklarını belirtti.
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor

    Park yetkilileri, bu iki imza çiçeklerin yanı sıra yıl boyunca ziyaretçilere görsel bir şölen hazırlamak için sarı ve beyaz nergisler, laleler, güller ve gelincik gibi çiçekler ektiklerini ifade etti.
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor
  • Dünyaca ünlü Japon parkında mavi özlem çiçekleri bekleniyor

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