Dünyaca ünlü markaların eski ve yeni logoları

Tüketicilerin değişen ihtiyaç ve ilgilerine uyum sağlamak için, şirketler sürekli olarak kendilerini yeniliyor. Markalar değişim önceliğini de ilk olarak logolarına veriyorlar. Peki ünlü markaların logoları eskiden nasıl gözüküyordu? İşte Audi'den Starbucks'a markaların ilk ve şu an kullandıkları logolar...