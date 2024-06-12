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        Haberler Yaşam Dünyada 10'dan az körfez muturu kaldığı değerlendiriliyor

        Dünyada 10'dan az körfez muturu kaldığı değerlendiriliyor

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yunus türü körfez muturunun, 2024 yılında yaklaşık 6-8 tane görüldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:10
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        Sayıları 10'un altına düştü!
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        Uzmanlar, California Körfezi'nde geçen yıl yaklaşık 10 ila 13 arasında körfez muturu görüldüğünü belirterek, türün tehlike altında olduğunu vurguladı.

        Türü tehlike altında olan hayvanların gözlemlenen sayısının neredeyse yarısına düştüğünü kaydeden araştırmacılar, muturların körfezdeki başka bir bölgeye göç etmiş olabileceğini de değerlendiriyor.

        Dünyanın en küçük musurgili ve türü en tehlike altında olan deniz memelisi olan muturların, bu yıl hiç yavrulamadığı gözlemlendi.

        Çalışmayı yürüten Barbara Taylor, gözlemlenen bölgenin, 2015'teki alanın yüzde 12'sini kapsadığını belirterek körfez muturlarını daha iyi araştırmak için akustik ses algılama teknolojisinin kullanılması gerektiğini ancak bölgedeki balıkçıların bu aletleri çaldığını kaydetti.

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        Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Sivil Toplum Kuruluşunun Meksika temsilcisi Alex Olivera, muturların yavaş ürediğini ve insan yardımı olmadan türlerinin hayatta kalamayacağını belirtti.

        Türün birçok farklı tehlikeyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Olivera, koruma alanlarında bile türün popülasyonunun 15 yıl önceki miktara ulaşması için yaklaşık 50 yıl geçmesi gerektiğini aktardı.

        Çalışma, Sea Shepherd Doğal Hayatı Koruma Derneğinin internet sitesinde yayımlandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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