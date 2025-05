Dünyada 37 milyon çocuk tütün ürünü kullanıyor

Gençler arasında e-sigara ve farklı tütün ürünlerinin kullanımı gittikçe artıyor. İçinde nikotinin yanı sıra akciğere asla çekilmemesi gereken toksik maddeler, ağır metaller bulunan puff bar gibi elektronik sigara kullanımı ABD'de lise öğrencileri arasında yüzde 19.6'ya yükseldi. Satışı ülkemizde yasak olmasına rağmen Türkiye'deki gençlerde de kullanım oranlarının benzer olduğu düşünülüyor. Türk Toraks Derneği, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, "Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun görece savunmasız kesimlerini hedef alan tütün endüstrisi, özel olarak onların ilgisini çekebilmek amacıyla tasarlanmış ürünleriyle yeni bağımlılar oluşturmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gereğince tütün ürünlerinin reklam ve pazarlaması yasaklanmıştır ancak tütün endüstrisi, halen saldırgan pazarlama stratejileriyle yeni kullanıcıları kandırmaya, mevcut kullanıcıları ise bağımlı tutmaya devam etmektedir. Renkli ve teknolojik ürün görünümü veren ambalajlar, tatlandırılmış aromalı ürünler, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalar, sinema ve görsel dünyadaki gizli reklamlar, tütün endüstrisinin karanlık niyetlerinin bir parçasıdır" diyerek e-sigara pazarlamasındaki tehlikelere dikkat çekti.

REKLAM

"DÜNYADA 37 MİLYON ÇOCUK TÜTÜN ÜRÜNÜ KULLANIYOR"

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Sinem Can Oksay ise bu konuda önemli veriler paylaştı: "Dünya genelinde 13-15 yaş arası 37 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığı bilinmekte ve özellikle bu yaş grubunun elektronik sigara (e-sigara) kullanma oranlarının yetişkinlerden de daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Kanada'da 16-19 yaş arasındaki e-sigara kullanımı 2017-2022 yılları arasında iki katına, İngiltere'de ise genç kullanıcıların sayısı son üç yılda üç katına çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lise öğrencileri arasında e-sigara kullanım sıklığı, 2011 yılında yüzde 1.5 iken 2020 yılında yüzde 19,6’ya yükselmiştir. Gençler arasındaki bu salgının önüne geçmek adına yapılan düzenlemelere rağmen Center of Disease Control (CDC) 2024 verilerine göre; Amerika Birleşik Devletleri’nde, halen 1.5 milyon öğrencinin aktif elektronik sigara kullanıcısı olduğu bildirilmiştir. Bunların yaklaşık yüzde 25’i henüz ortaokul öğrencisidir. Bu oranların, ülkemizde de “en az bu düzeylerde” olduğu tahmin edilmektedir. Çocuklar ve gençler arasında e-sigara kullanım sıklığını, henüz ulusal kapsamda araştıran ve ortaya koyan resmi bir sonuç mevcut değildir, ancak yapılan çeşitli bölgesel araştırmalarda e-sigara deneme oranlarının yüzde 15-20 arasında olduğu bildirilmektedir. Yani her 5 öğrenciden birinin elektronik sigara (Juul, puff bar vs.) ile tanıştığı bilinmektedir. Ülkemizde elektronik sigara satışının yasak olmasına rağmen bu ürünlere internet üzerinden erişimin çok kolay olması ve hatta büfeler ya da tütün dükkanlarında alenen satışa sürülebiliyor olması, kısa sürede ülkemizde de çocuklar ve gençler arasında bu denli yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Araştırmalar, Türkiye’deki e-sigara online satış sitelerinin 200’ün üzerinde olduğunu; 20 binin üzerinde de doğrudan satış noktası bulunduğunu ortaya koymaktadır."