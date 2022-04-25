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Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi

Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatması nedeniyle dikkatleri çekiyor

AA
  • 01
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
  • 02
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    AA'nın haberine göre Ürdün'ün en büyük vadisi olan Rum Vadisi, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip.
  • 03
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen vadi, ev sahipliği yaptığı pek çok uygarlığın da kalıntılarını taşıyor.
  • 04
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    DOĞAL FİLM PLATOSU

    Rum Vadisi, doğal platosunda çekilen filmlerle tüm dünyada tanındı.
  • 05
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    Ridley Scott'ın yönettiği ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı The Martian (Marslı) adlı filmin Mars ile ilgili bölümleri Rum Vadisi'nde çekildi.
  • 06
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde Mark Watney isimli astronotun şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilmesini, hayattaki Watney'in Mars'ta yapayalnız kalması sonrası başından geçenleri anlatan yapım, izleyicilerden büyük övgü aldı.
  • 07
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    Bundan dolayı 'Dünyadaki Mars' olarak ünlenen Rum Vadisi'ne batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından ilgi arttı.
  • 08
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    Yine bu vadide, Star Wars: The Rise of Skywalker ile Arabistanlı Lawrence filmlerinin bazı sahnelerinin de çekimleri yapıldı.
  • 09
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    BEDEVİLER, TURİSTLERE REHBERLİK YAPIYOR

    720 kilometrekarelik çölün vahşi doğasını teneffüs etmek, yıldızları seyretmek ve Bedevilerin yaşantısına şahitlik etmek isteyenler, Ay Vadisi olarak da geçen bu vadide otel çadırlarda kamp yapıyor.
  • 10
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    Eşsiz doğal güzelliği, kültürel, tarihi ve turistik öneminden dolayı Ürdün hükümeti tarafından koruma alınan Rum Vadisi'nde, Bedeviler varlık gösteriyor.

     
  • 11
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    Hassas çöl habitatlarını sürekli artan ziyaretçi yoğunluğundan koruyan Bedeviler, bölgeye gelen turistlere de rehberlik yapıyor. 
  • 12
    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

    Çöldeki zorlu arazide kullanılan araçlara alınan turistler, belirlenen noktalara götürülerek burada, vadinin eşsiz manzarasıyla baş başa bırakılıyor.

     
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    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler
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    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler
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    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler
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    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler
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    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler
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    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler
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    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler
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    Ürdün'ün Rum Vadisi dünyada mars deneyimi yaşatıyor! - Son haberler

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