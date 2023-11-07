Dünyanın en büyük kahve fincanı
Kolombiya'nın Chinchina kentindeki Bolivar Park'a, 2019 yılında yerleştirilen fincan, dünyanın en büyük kahve fincanı olarak Guinness rekoru kırdı
Kolombiya'nın Chinchina kentinde bulunan dev kahve fincanı, dünyanın en büyük kahve fincanı olarak Guinness Dünya Rekorları listesinde bulunuyor.
Dünyanın en büyük kahve fincanı Haziran 2019'da Bolivar Park'a yerleştirildi.
Fincanın yapım çalışmaları bir aydan fazla sürdü.
Dev fincanın, 22,7 bin litrelik kahve kapasitesi bulunuyor.
Kent meydanında sergilenen fincan, kahve endüstrisinin Kolombiya ekonomisindeki önemli yerini temsil ediyor.